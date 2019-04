Rita Salcedas e Tiago Rodrigues Hoje às 18:16, atualizado às 20:57 Facebook

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, esta segunda-feira à tarde, na catedral de Notre-Dame de Paris, França.

O fogo, que está a lavrar dentro de uma torre da catedral, não provocou vítimas mas causou elevados danos naquele que é o monumento histórico mais visitado da Europa, disse o secretário de Estado do Interior, Laurent Nunez. Um pináculo do edifício caiu e o teto está em colapso, enquanto uma enorme nuvem de fumo atravessa a capital francesa. "Salvar a catedral ainda não é um dado adquirido", afirmou o responsável, no local.

De acordo com os bombeiros, citados pela "BFM TV", o incêndio está "potencialmente relacionado" com as obras de renovação do edifício, orçadas em cerca de 120 milhões de euros, segundo o porta-voz de Notre-Dame, que adianta que decorriam há pelo menos quatro anos trabalhos com vista em minimizar os riscos de incêndio.

A catedral foi evacuada e foi estabelecido um grande perímetro de segurança. Os 400 operacionais mobilizados para o local não estão a ser capazes de dominar as chamas, anunciou a Brigada de Incêndio de Paris.

A Direção Geral da Segurança Civil (equivalente à Proteção Civil portuguesa) informou que o lançamento de água por aviões de combate ao fogo não é viável, uma vez que poderia provocar mais desabamentos.

"O peso da água e a intensidade do lançamento em baixa altitude poderia na verdade fragilizar a estrutura de Notre-Dame e provocar danos colaterais nos edifícios vizinhos", esclareceu.

O incidente, registado cerca das 18.50 horas (17.50 em Portugal continental), ocorre no primeiro dia das celebrações da Semana Santa.

O presidente francês reagiu ao sucedido no Twitter, dirigindo-se a "todos os católicos e todos os franceses". "Como todos os nossos compatriotas, estou triste esta noite por ver a arder essa parte de nós", escreveu Emmanuel Macron, que cancelou a agenda para acorrer ao local do incêndio, onde já chegou, juntamente com a mulher, Brigitte, o primeiro-ministro, Édouard Philippe, o ministro da Cultura, Franck Riester, e o secretário de Estado do Ministério do Interior, Laurent Nunez.

Presidente francês está no local, juntamente com o primeiro-ministro e o ministro da Cultura Foto: PHILIPPE WOJAZER / EPA

Centenas de pessoas convergiram para a zona da emblemática catedral e estão concentradas nas ruas em redor do monumento, observando em silêncio e lágrimas as chamas que consomem o edifício.