Manchas de hidrocarboneto em 39 praias do Nordeste brasileiro

As autoridades brasileiras investigam, desde terça-feira, a origem de manchas escuras de hidrocarboneto, um derivado do petróleo, que apareceu nos últimos dias em 39 praias de pelo menos cinco dos nove Estados do Nordeste do país.

O Ministério do Meio Ambiente identificou a substância escura em praias dos Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte como hidrocarboneto. O único dos nove estados do Nordeste em que até ao momento não foram registadas estas manchas foi a Bahia.

As amostras recolhidas estão agora a ser analisadas. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está a investigar os responsáveis pelo derrame. A multa para estes incidentes pode chegar aos 12 milhões de euros.

A Marinha do Brasil informou que a Capitania dos Portos, responsável pela segurança marítima, enviou equipas de inspeção naval aos locais afetados.