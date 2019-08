Irmã do atirador de Dayton entre as nove vítimas do massacre

Hoje às 19:37, atualizado às 19:49 Facebook

As autoridades identificaram as nove vítimas mortais de um massacre em Dayton, Ohio, nos EUA. Entre os mortos está a irmã mais nova do atirador, um jovem de 24 anos, identificado como Connor Betts.

Megan K. Betts, de 22 anos, é uma da nove vítimas mortais de um massacre ocorrido em Dayton, no Ohio, EUA, horas depois de um atirador ter disparado sobre uma multidão em El Paso, no Texas, causando pelo menos 20 mortos e mais de 50 feridos, segundo os dados mais recentes.

As autoridades não conseguiram ainda perceber se Connor Betts disparou propositadamente sobre a irmã ou se desconhecia que esta estava na zona do ataque, um popular bairro de diversão noturna de Dayton, povoado de restaurantes e bares, que estava apinhado de gente, ao início da madrugada de domingo, quando ocorreu o ataque.

Das nove vítimas, seis são afro-americanas, mas a polícia, escreve o jornal norte-americano "The New York Times", considera pouco provável que o atirador, caucasiano, tenha abatido as pessoas tendo em conta a raça das mesmas.

O crime aconteceu cerca de 12 horas após um massacre em El Paso, no Texas, que causou pelo menos 20 mortos e 26 feridos. O presumível autor dos disparos, Patrick Crusius, disse à polícia que pretendia "matar o maior número possível de mexicanos". Foi detido e poderá ser condenado à pena de morte.