Japão volta à pesca da baleia pela primeira vez em trinta anos

Jorgina Santos Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Caçadores partem à pesca da baleia depois de o país ter abandonado a Comissão Internacional da Pesca da Baleia. A caça comercial de baleias foi banida durante três décadas.

Pescadores japoneses partiram para caçar baleias comercialmente pela primeira vez em mais de três décadas após a controversa decisão de Tóquio se retirar da Comissão Internacional da Pesca da Baleia.

Cinco embarcações deixaram Kushiro no norte do Japão na manhã de segunda-feira. Pela mesmao altura, três barcos deixaram Shimonoseki no sudoeste do Japão. As primeiras baleias foram desembarcadas horas depois. Uma delas tinha mais de oito metros de comprimento, foi içada do navio para um caminhão e levada para o depósito onde os pescadores de baleias se alinhavam para fazer uma cerimónia ritual para purificar e celebrar a captura.



"Hoje é o melhor dia" disse Yoshifumi Kai, chefe da Associação da Pesca da Baleia de Pequeno Tipo do Japão. "Valeu a pena esperar 31 anos".



Os cinco navios de Kushiro contam matar 227 baleias até o final de dezembro, segundo a agência de pesca. Esta prática provavelmente vai provocar críticas em ambientalistas e países anticaça às baleias, mas as autoridades da pesca da baleia estavam em clima de comemoração.



Kai, um oficial sénior de pesca em Taiji - cuja caça anual de golfinhos causou protestos internacionais - acrescentou: "Esta é uma pequena indústria, mas tenho orgulho de caçar baleias. As pessoas caçaram baleias por mais de 400 anos na minha cidade natal." Acrescentou ainda, "Acho que os jovens já não sabem cozinhar e comer carne de baleia. Quero que mais pessoas tentem provar pelo menos uma vez".

"Estou um pouco nervoso, mas feliz por podermos começar", disse Hideki Abe, um pescador de 23 anos de Ishinomaki, à Agence France-Presse pouco antes de a frota partir.

"O consumo doméstico de carne de baleia foi de cerca de 200 mil toneladas por ano nos anos 60, quando era uma fonte importante de proteína nos anos do pós-guerra, mas caiu para menos de cinco mil toneladas por ano nos últimos anos", segundo dados do governo.

Patrick Ramage, diretor da conservação marinha do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, disse que a reaprovação da caça comercial "não aumentará a demanda do mercado". "Os paladares do povo japonês seguiram em frente", disse Ramage. "Eles perderam o gosto pela carne de baleia. O que estamos a ver é o começo do fim da caça às baleias japonesas".