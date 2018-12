Luxemburgo vai ser o primeiro país com transportes públicos gratuitos

Hoje às 00:43 Facebook

O Luxemburgo vai tornar-se no primeiro país do mundo com todos os transportes públicos gratuitos. As taxas de comboios, elétricos e autocarros serão suspensas no próximo verão, uma promessa do governo de coligação reeleito liderado por Xavier Bettel, que assumiu o segundo mandato como primeiro-ministro na quarta-feira.

Atualmente, todos os preços estão limitados a um valor de dois euros por até duas horas de viagem, o que cobre praticamente qualquer percurso no pequeno país.

O novo governo de coligação prometeu a suspensão dos bilhetes de comboio, elétricos e autocarros no próximo verão, como uma forma de reduzir o impacto da emissão de gases poluentes do trânsito.

Parte do custo será coberto com a eliminação de uma redução de impostos para os passageiros e pretende motivar uma mudança na utilização de carros particulares no Luxemburgo, onde o congestionamento do trânsito é um problema sério, especialmente nos centros das cidades.

No entanto, nem todos estão convencidos por esta mudança histórica. Claude Moyen, um professor que viaja de comboio para a escola na cidade de Diekirch todos os dias, disse ao jornal "Independent" que temia que a qualidade das viagens pudesse piorar. "Não tenho certeza se o transporte público gratuito no Luxemburgo tirará mais pessoas dos seus carros", afirmou.