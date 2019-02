Matou, esquartejou e dividiu os restos mortais da mãe com o cão

Hoje às 14:16 Facebook

A Polícia Nacional de Espanha encontrou, na quinta-feira, o cadáver esquartejado de uma mulher no interior de uma casa em Madrid. As autoridades detiveram o filho da vítima, que é o principal suspeito da morte macabra que deixou Espanha em choque.

O jovem admitiu aos agentes que praticava canibalismo com o corpo da mãe e que também dava os restos mortais da mulher ao cão. A polícia encontrou várias partes do cadáver da mulher guardados em caixas espalhados por toda a casa. Ainda não se sabe em que dia a mulher terá sido assassinada.

A intervenção da polícia aconteceu depois de uma amiga da mulher se ter dirigido a uma esquadra dando conta de que há mais de um mês não via a vítima. A polícia foi a casa da mulher de 66 anos e encontrou o cadáver esquartejado.

Segundo o "La Vanguardia", no mesmo local procederam à detenção do filho, de 26 anos. O rapaz já tem 12 registos na polícia relacionados com violência sobre a mãe. Ao "El Mundo", os vizinhos contaram que os desacatos entre a vítima e a filha tinham aumentado nos últimos meses.