Médica perde licença por publicar fotos em biquíni no Facebook

Uma mulher, de 29 anos, do Myanmar perdeu a licença médica, por publicar fotos em que "aparece vestida de forma pouco apropriada nas redes sociais".

Nang Mwe San cumpriu o sonho dos pais e, aos 22 anos, entrou para a escola de medicina. Depois de vários anos a tratar doentes, Nang começou a aparecer em anúncios como modelo e a publicar algumas das suas fotos nas redes sociais.

As imagens chegaram aos à ordem dos médicos daquele país, que não gostou do que viu nas redes sociais. Em janeiro, de acordo com o "The New York Times" , a ordem que representa os médicos no Myanmar enviou uma carta a Nang para que esta deixasse de publicar fotos em que "aparece vestida de forma pouco apropriada nas redes sociais".

A pa´gina de Nang tem meio milhão de seguidores e algumas das publicações atingem milhares de partilhas e comentários.

Nang não fez caso e ignorou a ordem. Este mês foi informada de que a sua licença tinha sido revogada. "Há muito sexismo aqui", disse a mulher ao "The New York Times".

Ao portal "Vice", a Nang disse que ainda não reagiu à decisão, mas avisou que pretende recorrer. "Há muitas questões éticas relacionadas com os médicos no Myanmar. Não os quero ver a perder tempo com coisas como esta. Certo é que não vou abandonar o mundo da moda profissional", referiu.