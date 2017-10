Menina desaparece depois de pai a deixar ao relento de castigo

Hoje às 10:29, atualizado às 10:32 Facebook

Uma criança de três anos está dada como desaparecida desde o fim de semana, depois de ter sido deixada fora de casa pelo pai adotivo, alegadamente como castigo por não ter bebido um copo de leite, em Richardson, Texas (EUA).

A menina, Sherin Mathews, desapareceu por volta das três horas da madrugada de sábado. O pai, Wesley Matthews, terá, segundo a imprensa local, obrigado a filha a ficar de pé, perto de uma árvore, fora do terreno de casa.

A Polícia de Richardson tomou conta da ocorrência, tendo, logo no dia do desaparecimento, lançado o alerta no Facebook.

"Estamos à procura de uma criança de três anos. Sherin Mathews foi vista pela última vez pelo pai, fora do quintal da família", lê-se. Ainda de acordo com a nota, que pede qualquer informação sobre o caso, a menina "sofre de problemas de desenvolvimento e comunicação" e estava de pijama e chinelos quando desapareceu.

Segundo a cadeia televisiva "ABC", quando o pai da jovem voltou ao quintal, quinze minutos depois de lá ter deixado a filha, Sherin já tinha desaparecido. Matthews só notificou a polícia cinco horas depois, atitude que "preocupou" as autoridades, por se tratar de uma "resposta anormal em caso de desaparecimento de um filho".

Segundo a polícia, o indivíduo foi detido por suspeita de abandono, no sábado, tendo já sido libertado sob fiança. De acordo com a Reuters, o homem terá colocado a filha de castigo, depois de esta se negar a beber leite.

A procura pela menina continua ao fim de três dias. Esta terça-feira, as autoridades informaram que "inúmeras buscas foram conduzidas no local do desaparecimento e áreas circundantes" onde a menina terá sido vista pela última vez.

Segundo a "NBC 5 News", a irmã mais velha de Sherin, de quatro anos, foi retirada de casa na segunda-feira, encontrando-se agora à guarda do Serviço de Proteção de Menores.

Na operação, foram mobilizadas várias equipas de especialistas e meios aéreos.

A menina, natural da Índia, foi adotada pela família norte-americana há dois anos.