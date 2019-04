Moçambicanas obrigadas a dar sexo em troca de arroz

José Miguel Gaspar Hoje às 17:58 Facebook

Casos de coação e abuso sexual no sistema de distribuição de alimentos doados assombra Moçambique. Os apoios estão a ser desviados do povo e aparecem à venda em bancas de comércio.

LIB está metida no magote negro de gente de braços estirados em tensão, palmas abertas brancas levantadas para o céu, é imensa e desordenada a agitação, e ela espera, inexpressiva, parada, como se tudo lhe passasse ao lado, até que vai baixar os braços e depois os olhos, agora enterrados no chão.

À sua volta todos se agitam em movimentos braçais, tentaculares, alta vozearia, cabeceamentos, empurrões, mas ela não, gelificou. Ela já tinha percebido quando viu a cara do homem que está encostado ao camião, viu no seu olhar que ele dizia que não, até que ele disse isto que todos à volta ouviram também: "Tu não. Tu não levas comida. Vai para casa. Eu depois logo chego lá e dou o saco a você. Vai, não fica aqui parada, sai". E LIB saiu do meio da zoada, encabulada, pejosa e caminhou muito lenta, os pés escuros nas chinelas cor-de-rosa a levantar pequeninos anuviamentos de pó.