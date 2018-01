Mochi: o doce japonês que matou duas pessoas

Hoje às 20:06, atualizado às 20:08 Facebook

Duas pessoas morreram e várias estão em estado crítico depois de, no Japão, comerem os tradicionais bolinhos de arroz, também chamados de "mochi", que fazem parte das celebrações de Ano Novo.

Segundo o "Japan Today", dois homens, um de 50 anos e outro de 80, morreram depois de sufocarem ao comerem os bolinhos de arroz. Estão ainda confirmadas 13 pessoas hospitalizadas com idades entre os 55 e os 90 anos pelos mesmos motivos.

As autoridades japonesas alertam para o cuidado de mastigar sempre muito bem o alimento e, se mesmo assim não for possível engolir, afirmam que se deve cortá-lo em pedaços pequenos. Para isso, criaram um site com procedimentos de segurança, números de emergência e estatísticas sobre casos de sufocamento por ingestão de "mochi".

Por ano, esse mesmo site afirma que são cerca de 100 pessoas - principalmente, idosos com mais de 65 anos - que têm de ser transportadas de emergência para o hospital por sufocarem com os bolinhos.

Como são feitos os "mochi"?

O arroz é cozido, depois socado e amassado, formando uma pasta pegajosa de arroz, que permite moldar os bolinhos, que, de seguida, são assados ou fritos.

O Ano Novo é, geralmente, celebrado no Japão, comendo uma sopa de vegetais, onde são aquecidos os "mochi". Como ficam fofos, mas pegajosos, os bolinhos são difíceis de mastigar e podem ficar colados na garganta e sufocar.

O facto de os bolinhos serem difíceis de mastigar torna as crianças e os idosos nos "alvos" principais deste doce.