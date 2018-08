Morreu Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU

ARR Hoje às 10:48 Facebook

Morreu este sábado, aos 80 anos, o antigo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan.

A notícia foi avançada no Twitter de Kofi Annan, informando que o ex-secretário-geral da ONU teria sofrido uma pequena doença, mas que morreu "em paz".

No comunicado, lê-se que a família pede "gentilmente privacidade neste momento da manhã" e que as celebrações da vida de Kofi Annan serão posteriormente anunciadas.

Kofi Annan foi secretário-geral das Nações Unidas entre 1997 e 2006, cumprindo dois mandatos.

Nascido em Kumasi, no Gana, a 8 de abril de 1938, o diplomata era casado com Nane e tinha três filhos - Ama, Kojo e Nina -, que estiveram ao seu lado nos últimos dias, no hospital em que estava internado, em Berna (Suíça).