Morreu Robert Mugabe, antigo presidente do Zimbabué

O antigo presidente do Zimbabué Robert Mugabe morreu, esta sexta-feira, aos 95 anos, cerca de dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos.

"É com muita tristeza que anuncio a morte do pai fundador e ex-presidente do Zimbabué, major Robert Mugabe", anunciou o atual chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa, no Twitter.

"Era um ícone da libertação, um pan-africanista que dedicou a sua vida à emancipação e capacitação do seu povo. A sua contribuição para a História da nossa nação e continente nunca será esquecida. Que a sua alma descanse em paz eterna", acrescentou.

Mugabe morreu num hospital em Singapura, rodeado pela sua família e pela sua mulher, Grace, indicaram várias fontes aos órgãos de comunicação social locais. O antigo presidente do Zimbabué estava a receber tratamento médico na cidade asiática há cinco meses.

Mugabe nasceu em 21 de fevereiro de 1924. Na década de 1970 liderou uma campanha de guerrilha contra o Governo da ex-colónia britânica.

Em 1979, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher anunciou que o Reino Unido reconheceria oficialmente a independência da Rodésia, como era designado naquela altura o país. Mugabe foi eleito primeiro-ministro no ano seguinte.

Robert Mugabe deteve o poder no Zimbábue durante 37 anos, antes de ser derrubado num golpe de Estado em novembro de 2017.

Mugabe foi forçado a afastar-se depois de o Exército e o seu partido, a União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), lhe retirarem o apoio.