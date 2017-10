Mudaram o rosto com cirurgia plástica e foram impedidas de viajar

Hoje às 01:00, atualizado às 01:09 Facebook

A grande diferença entre a realidade e as fotografias do passaporte fez com que três passageiras chinesas não conseguissem embarcar no avião, depois de terem viajado para realizar uma cirurgia estética.

Três mulheres chinesas decidiram aproveitar uma semana de feriado nacional (que teve início no dia 2 de outubro), para viajar até à Coreia do Sul, onde foram submetidas a cirurgias plásticas no rosto. Se até aqui tudo correu como previsto, o problema surgiu no momento de regressar à China.

Quando tentavam embarcar no voo de regresso, foram impedidas de entrar no avião, porque a cara que constava no passaporte não coincidia com a nova imagem, até porque ainda tinham partes do rosto cobertas por ligaduras.

O episódio caricato foi fotografado por Jian Huahua, um jornalista chinês, que publicou nas suas redes sociais a fotografia das três mulheres ainda combalidas devido à operação e com as caras marcadas pela intervenção médica.

A imagem tornou-se viral na rede social chinesa Weibo - que poderá ser considerada equivalente ao Twitter - já depois de o próprio autor ter apagado a publicação original. O post teve mais de 66 mil 'likes', foi partilhado mais de 27 mil vezes e recebeu mais de 37 mil comentários.

Na discussão online provocada pela publicação da imagem, algumas pessoas consideraram o incidente divertido, enquanto outras argumentaram que as mulheres estavam no direito de mudar aparência através de cirurgia plástica.

Não se sabe quando as mulheres conseguiram finalmente viajar, ou mesmo se tiveram permissão para retornar à China.