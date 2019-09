Mulher conhecida como "senhora sem filhos" teve gémeas aos 73 anos

JN Hoje às 00:11, atualizado às 00:12 Facebook

"Chamavam-me senhora sem filhos". Essa parecia ser a sina de Mangayamma Yaramati, uma mulher indiana que não conseguia engravidar. Agora, aos 73 anos, foi mãe pela primeira vez e logo de gémeas, momento que considera ser o "mais feliz" da sua vida. O marido e pai das crianças, Sitarama Rajarao, tem 82 anos.

As bebés nasceram por cesariana na quinta-feira. Uma Shankar, médico da mulher, disse ao jornal britânico "The Guardian" que a mãe e as filhas estão bem de saúde.

Yaramati e o marido, que vivem no estado de Andhra Pradesh, na Índia, disseram que sempre quiseram ser pais, mas não conseguiam conceber. A mulher revelou à BBC Telugu que eram discriminados na sua comunidade porque não tinham filhos.

"Chamavam-me senhora sem filhos. Tentámos muitas vezes e vimos vários médicos, então este é o momento mais feliz da minha vida", disse Yaramati, que celebrou a festa "baby shower" (boas-vindas às bebés) esta semana, dias antes do parto.

O médico afirmou que a paciente foi tratada de "maneira científica". "Durante o tratamento, tivemos três grupos de médicos: um cuidou da saúde geral, um cuidou do estado nutricional e outro cuidou da gravidez". As três áreas eram monitorizadas todos os dias.

Yaramati iniciou a menopausa há 25 anos e, portanto, um óvulo teve de ser retirado de uma dadora e fertilizado com esperma de Rajarao através da fertilização in vitro, disse o médico Sanakayyala Umashankar ao Hindustan Times. "Felizmente, ela concebeu no primeiro ciclo e ficou grávida em janeiro". O pai das gémeos disse à BBC Telugu: "Estamos incrivelmente felizes".

O médico Shankar disse que muitas das mulheres que fizeram a fertilização in vitro tiveram filhos, mas morreram durante o processo. "Elas vêm fazer a fertilização in vitro numa idade posterior. Temos muitas mulheres na faixa etária entre 40 e 50 anos. A desaprovação social associada ao facto de não terem filhos era um problema".

Yaramati pode ser agora a mulher mais velha a conceber. Shankar disse que, de acordo com a certidão de nascimento da paciente, ela nasceu em 1946. Em 2016, outra indiana, Daljinder Kaur, tinha 72 anos quando deu à luz um menino.

Questionado sobre como vão cuidar dos filhos, o pai disse: "Nada está nas nossas mãos. O que quer que aconteça, acontecerá. Está tudo nas mãos de Deus".