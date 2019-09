Mulher deixa emprego para procurar cadela perdida durante 57 dias

Hoje às 20:42 Facebook

Carole King despediu-se do emprego que tinha para procurar Katie, a sua cadela que fugiu de um quarto de hotel durante uma tempestade. Encontrou-a durante este mês e passados 57 dias de buscas.

Foi um final feliz para a família de Carole King. Ela e o marido passaram 57 dias à procura da cadela Katie, da raça border collie, após esta ter desaparecido de um quarto de hotel no Montana, no passado mês de julho.

Desesperada com o desaparecimento, Carole decidiu despedir-se do trabalho nos correios e tornar a procura de Katie num emprego a full-time. A determinação da norte-americana tornou-se notícia em vários jornais locais, chegando até às páginas do "The New York Times".

A atitude de Carole lançou também o debate sobre o que fazer quando o animal de estimação desaparece ou foge de casa.

Muniu-se de vários instrumentos para melhorar a eficácia das buscas como óculos de visão noturna e câmaras para rastrear o percurso do Katie.

Carole e o marido acreditam que a tempestade na noite em que a cadela desapareceu a terá amedrontado e levou Katie a abrir a porta do quarto e a fugir para a rua.

Durante os mais de 50 dias de desaparecimento, o animal ter-se-á escondido nas redondezas, uma vez que foi encontrado nuns arbustos junto ao hotel.

A cadela Katie perdeu 12 quilos durante os dois meses. Foi assistida por um veterinário local devido a desidratação e à fome.