Mulher deu à luz sete gémeos em seis minutos e de parto natural

Uma mulher iraquiana deu à luz sete gémeos. Seis meninos e uma menina que vieram ao mundo de parto natural, em apenas seis minutos.

O primeiro caso de séptuplos do Iraque aconteceu no hospital de Diyali. Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, Diyala Fares al-Azzawi, a mulher, de 25 anos, e os bebés estavam todos de boa saúde após o parto.

O pai das crianças, Youssef Fadl, disse que quando soube que ia ter mais sete filhos o casal não pensou em interromper a gravidez. Uma vez que já tinha três crianças, são agora uma grande família com dez crianças.

Diyala Fares al-Azzawi diz que o nascimento "é um facto relevante ao nível do Iraque", que está a ser celebrado por todo o país. Segundo o jornal Al-Raya, há muitas pessoas a fazer oferendas várias ao jovem casal.

As fotos dos bebés têm sido partilhadas em vários jornais locais e são tema de conversa nacional.