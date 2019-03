O deputado que perdeu a família e outras histórias das vítimas da queda de avião

Hoje às 11:42 Facebook

Um deputado estónio chora a morte da mulher e dois filhos. A ONU perdeu vários funcionários, gente preocupada com a fome no mundo e o ambiente. As histórias já conhecidas das vítimas da queda de um Boeing 737 na Etiópia.

Uma família destruída. No Facebook, o deputado estónio Anton Hrnko, anunciou "com profunda tristeza" que a queda do avião da Ethiopian Airlines lhe decepou família. "A minha querida esposa, Blanka, o meu filho Marin e a minha filha Michal morreram morreram durante o desastre aéreo em Addis Abeba", acrescentou.

Anton Hrnko perdeu a mulher e dois filhos no acidente aéreo Foto: Facebook

Uma outra família, unida por laços de solidariedade e vontade de trabalhar por um mundo melhor, a Organização das Nações Unidas (ONU), perdeu pelo menos 18 pessoas de diferentes agências daquela instituição, presidida pelo português António Guterres.

Entre os mortos do acidente, contam-se funcionários da ONU que estavam a caminho de Nairobi, no Quénia, para a IV Assembleia Ambiental das Nações Unidas, que arrancou, esta segunda-feira, com condolências às famílias das vítimas do acidente aéreo da Ethiopian Airlines.

Joanna Toole, de 36 anos, estava a caminho da IV Assembleia do Ambiente da ONU Foto: Twitter

Entre as pessoas lembradas, a inglesa Joanna Toole, de 36 anos, que tinha no trabalho humanitário "uma vocação", segundo o pai da vítima. "É uma tragédia que não possa continuar a sua carreira e fazer mais", lamentou, em declarações ao jornal britânico "The Telegraph".

Max Thabiso Edkins, funcionário do Banco Mundial, é outra das vítimas. Dedicou a vida a trabalhos sobre as alterações climáticas e estava a caminho de Nairobi para participar na cimeira "Um Planeta". Natural do Lesoto, foi criado entre a vizinha África do Sul e a Alemanha.

Especialista em turismo polar, Sarah Auffret ia à IV Assembleia Ambiental da ONU falar sobre formas de travar a poluição causada pelos plásticos no mar. À frente da Associação de Operadores de Cruzeiro do Ártico, Auffret, uma cidadã com dupla nacionalidade britânica e francesa, liderava os esforços daquela associação para combater o uso de plásticos descartáveis nas missões aos polos e pugnava pela limpeza de praias.

Sarah Auffret ia à IV Assembleia Ambiental da ONU falar sobre formas de travar a poluição causada pelos plásticos no mar Foto: Twitter

O Fórum Mundial da Alimentação (WFP, na sigla original) foi outra das agências da ONU afetadas pelo desastre em Adis Abeba. Michael Ryan, um engenheiro irlandês que dedicou a vida ao trabalho humanitário, está entre as vítimas mortais desta agência. Era casado e pai de dois filhos.

Entre os projetos que participou, destaque para a criação de um corredor de segurança para os refugiados Roynga e a reabertura de estradas destruídas pelas derrocadas no Nepal. "O trabalho de Michael estava a mudar vidas", disse o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar.

Michael Ryan, um engenheiro irlandês que dedicou a vida ao trabalho humanitário, está entre as vítimas mortais desta agência. Era casado e pai de dois filhos Foto: WFP

Entre as vítimas da WFP, uma organização da ONU sediada em Roma, Itália, que distribuiu milhares de toneladas de comida todos os anos, estão ainda confirmados os nomes de Virginia Chimenti e Maria Pilar Buzzetti.

A tragédia entre os que lutam diariamente contra as tragédias afetou também a organização "Save The Children". Tamirat Mulu Demessie, consultor desta organização que, através do apadrinhamento de crianças, se decida a prestar ajuda humanitária de urgência como ao desenvolvimento de longo prazo, foi confirmado entre as vítimas.

Ao todo, morreram 159 pessoas, de 35 países. Todas com algo para contar.