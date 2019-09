O momento em que um buraco negro "come" uma estrela do tamanho do Sol

Hoje às 11:43 Facebook

O telescópio espacial Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), da NASA, captou o momento em que um buraco negro consumiu uma estrela do tamanho do Sol.

De acordo com a NASA, o evento aconteceu quando as forças gravitacionais do buraco negro dominaram a gravidade da estrela, levando a que esta se despedaçasse. O fenómeno, conhecido como "perturbações da maré", é raro e muito difícil de ser observado, acontecendo apenas a cada 10 mil anos.

O buraco negro, de acordo com o artigo publicado na revista científica "The Astrophysical Journal", possui seis milhões de vezes a massa do Sol. Encontra-se localizado no meio da constelação Volans, conhecida como Peixe Voador, está a 375 milhões de anos-luz da Terra.

"Tivemos a oportunidade de ver exatamente quando começou a brilhar. Isso nunca tinha acontecido antes", explicou Thomas Holoien, um dos cientistas responsável pelo estudo.

Os cientistas explicam que, neste tipo de situações, parte do material da estrela que acaba por ser engolido pelo buraco negro forma um disco de gás quente e brilhante.

"Apenas alguns foram descobertos antes de atingirem o pico de brilho, e este foi encontrado apenas alguns dias depois de começar a brilhar mais intensamente", disse Thomas Holoien.

As imagens do buraco negro, apresentadas pelos cientistas, são ilustrações. Os equipamentos usados nesta pesquisa captam dados, com as frequências de ondas, que depois são convertidos em modelos gráficos.