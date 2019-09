O português candidato às eleições municipais da Noruega

Alexandra Barata Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A viver na Noruega há 15 anos, com a mulher e dois filhos, Nuno Marques, 38 anos, tornou-se uma figura pública na cidade de Notodden, onde foi o guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelo clube local. Consultor e docente universitário, é o único português a encabeçar uma lista partidária, conotada com a Esquerda. Sem experiência política, responsabiliza os partidos mais tradicionais pelo ressurgimento da extrema-direita. As eleições decorrem hoje.

Qual é a sua ligação à política?

Não tinha, mas o meu pai foi político local muitos anos, em Tomar.