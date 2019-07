Papa Francisco declarou um novo Santo português

Emília Monteiro Hoje às 10:40 Facebook

Canonização do prelado português está marcada para 10 de novembro.

O Papa Francisco anunciou, este sábado, que o Beato Bartolomeu dos Mártires já faz parte do catálogo de Santos da Igreja católica.

A decisão foi tomada ontem, sexta-feira, durante a audiência com Angelo Becciu, Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos.

O novo santo pertencia à Ordem dos Frades Pregadores do Arcebispado de Braga. Nascido em Lisboa a 3 de maio de 1514 e falecido em Viana do Castelo a 16 de Julho de 1590. Foi arcebispo de Braga e está sepultado em Viana do Castelo.

Em 2015, D. Jorge Ortiga, o atual arcebispo bracarense, entregou ao papa Francisco um conjunto de documentos sobre o prelado e o pedido de "canonização equipolente", isto é, a canonização com dispensa de milagre. O pedido foi aceite em janeiro deste ano.

Bartolomeu dos Mártires foi declarado Venerável a 23 de Março de 1845, pelo Papa Gregório XVI, e Beato, a 4 de Novembro de 2001, pelo Papa João Paulo II.