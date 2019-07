Pássaro a alimentar cria com um cigarro choca mundo

Jorgina Santos Hoje às 19:45 Facebook

A fotografia de um pássaro a alimentar a sua cria com uma ponta de cigarro foi amplamente partilhada nas redes sociais e é mais um alerta para os riscos da poluição.

A fotografia tirada numa praia na Florida nos Estados Unidos mostra um corta-água a alimentar uma cria com uma ponta de cigarro. A imagem provocou uma onda de revolta nas redes sociais.

Destacando preocupações ambientais, Karen Mason, autora das fotografias, pretende com a publicação deixar um alerta aos fumadores. "Se fuma, por favor não deixe beatas para trás". Acrescentou ainda: "É tempo de limpar as praias e deixar de as tratar como um grande cinzeiro".

A fotógrafa foi inundada com pedidos por parte da comunicação social para reproduzirem as fotos tiradas. A resposta foi positiva "de forma a ajudar a levar as pessoas a pensar antes de deitar ao chão".

Karen explicou que as aves "não sabem o que estão a apanhar, e o pássaro deve ter apanhado uma beata em águas mais rasas".



Explicou também que a maioria das pessoas não sabem que beatas são feitas de acetato de celulose, um tipo de plástico que nunca se degrade totalmente "Estes filtros não proporcionam nenhum benefício para a saúde dos fumadores e criam uma ameaça ambiental, especialmente para o oceano, quando são descartados impropriamente, como a maioria é."

Segundo A Ocean Conservancy, um grupo de defesa ambiental sem fins lucrativos dos EUA, beatas foram o item mais comum de todo o lixo apanhado nas praias globalmente.