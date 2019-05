Pastora alemã salva por reconstrução facial

Hoje às 14:06 Facebook

Uma pastora alemã, atingida por uma motocicleta num acidente em Belper, na Inglaterra, foi salva pelos veterinários que realizaram uma reconstrução facial.

Com apenas nove meses de idade na altura do acidente, a pastora alemã Bella sofreu ferimentos graves na cabeça.

Submetida a um exame raio-X num centro veterinário da região, Bella revelou ter múltiplas fraturas no crânio e parte do crânio e o nariz deslocados.

Rosario Vallefuoco, o médico veterinário responsável pela cirurgia da Bella, admite que quando viram o seu exame raio-X, "foi como olhar para um quebra-cabeças".

Os ossos do nariz e do crânio, que estavam soltos, foram removidos para futuramente não causarem problemas e uma rede de titânio foi usada para estabilizar as fraturas e reconstruir a face da cadela, segundo a BBC.

Como os dentes da pastora alemã foram arrancados, a sua mandíbula teve de ser estabilizada com uma armação de arame e resina dental, para que, após a operação, os seus dentes alinhassem novamente.

"Ela está a progredir extremamente bem e cosmeticamente nunca se saberia que sofreu de um acidente tão grande que, tendo em conta os seus exames iniciais, é algo que também estamos bastante orgulhosos", disse o médico veterinário Rosario Vallefuoco.