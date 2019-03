Peixe raro encontrado em praia australiana. "Pensava que era uma rocha"

Hoje às 12:18 Facebook

Um peixe-lua gigante foi encontrado em águas rasas e sem vida, no passado sábado, por um grupo que se preparava para pescar em Coorong, perto da foz do rio Murray, no sul da Austrália.

O corpo desta espécie de peixe-lua, também conhecido como mola-mola, não passou despercebido. Conhecido pelas enormes proporções, com cerca de dois metros de comprimento e pela forma achatada, surpreendeu todos quando uma fotografia do mesmo foi partilhada nas redes sociais, na passada segunda-feira.

"Inicialmente, pensávamos que era uma rocha, porém quando um dos membros se aproximou percebeu que era um peixe-lua", disse Clay Bowman, de 22 anos, um dos membros do grupo que encontrou o peixe, ao news.com.au. Outro pensou que era um pedaço de um navio naufragado, segundo o The Guardian.

A espécie em particular é bastante rara no sul da Austrália, sendo mais comuns em águas tropicais e temperadas, de acordo com um especialista em peixes do South Australian Musuem.

Os peixes-lua têm aparecido em lugares inesperados e incomuns. No inicio do mês de março deu à costa na Califórnia, em Santa Barbara uma espécie de peixe-lua muito raro. Esta espécie apenas foi avistado nas águas da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Chile.

Suspeita-se que estas ocorrências, cada vez mais frequentes, tenham a ver com a constante alteração da temperatura dos oceanos. As mudanças climáticas estão a aquecer e resfriar as águas ao redor do equador, permitindo que as espécies se afastem do que costumava ser o seu habitat.