Pensava sofrer de doença de Crohn e tinha pacote de ketchup no intestino

Hoje às 10:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher inglesa, que pensava que sofria da doença de Crohn, tinha, afinal, um pacote de ketchup preso nas paredes do intestino.

A paciente, de 41 anos, apresentava episódios de dor abdominal e inchaço que chegavam a permanecer durante três dias seguidos, levando os médicos a diagnosticar, há seis anos, doença de Crohn, uma doença inflamatória crónica do intestino. Manifesta-se normalmente por dores abdominais, diarreia e perda de peso.

No hospital Wexham Park , em Slough, os médicos acabaram por decidir que a cirurgia era a única opção depois da doente não ter respondido ao tratamento padrão, como se pode ler num estudo do caso, publicado na revista científica "British Medical Journal".

Durante a operação, os médicos encontraram uma massa inflamada no intestino delgado, provocada por dois pedaços de plástico de uma embalagem de ketchup.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Após a operação, os sintomas desapareceram. A paciente sentiu melhorias e os episódios de dor não se repetiram.

A equipa de médicos, citada pelo "The Guardian", explica que se trata do primeiro caso do género. "É importante considerar alternativas cirúrgicas em pacientes com diagnóstico de doença de Crohn", disseram.