O Exército Nacional Líbio, que esta terça-feira capturou um cidadão português que pilotava um avião militar na região de Tripoli, garante que o vai libertar.

"Vamos entregar o piloto português ao seu país imediatamente depois de ser tratado aos seus ferimentos. Nós apreciamos o trabalho dos irmãos europeus na luta contra a imigração ilegal", disse um porta-voz do movimento militar, citado pela televisão saudita Al Arabiya. O cidadão luso, que se diz chamar Jimmy Reis, faria parte da Operação Sofia, de vigilância de rotas de migrantes ilegais no Mediterrâneo, segundo afirmam.

"Preocupamo-nos com a segurança do piloto português e tratamo-lo como um convidado e não como um prisioneiro. O que aconteceu foi um erro em resultado do estado de guerra em que vivemos e vamos entregá-lo à operação europeia Sophia de imediato", disse Ahmed Mismari.

Antes, em comunicado divulgado pela agência turca de informação Anadolu, forças militares leais a Haftar - comandante do Exército Nacional Líbio - garantiam ter abatido um avião leal ao Governo de Acordo Nacional nos céus de Tripoli, alegadamente pilotado por um mercenário que se diz português. A aeronave seria um caça Mirage.

Num vídeo divulgado online, o piloto dizia, enquanto era tratado a ferimentos na cabeça, que teria sido contratado por civis para destruir pontes e estradas.

O JN já contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para confirmar as informações, mas o caso ainda está a ser averiguado.

Líbia mergulhada em indefinição política

Presentemente, a Líbia está a contas com um conflito interno que opõe o Exército Nacional Líbio (ENL), do marechal Khalifa Haftar, o homem forte do Leste, que, após apoderar-se de Sebha - capital da província do sul do país, situada a 650 quilómetros de Tripoli - sem combates, depois de ter obtido o acordo das tribos locais, lançou uma ofensiva, em 4 de abril, para conquistar a capital, a sede do Governo de Acordo Nacional (GAN), reconhecido pelas instâncias internacionais. As forças leais ao GNA e as do ENL confrontam-se na zona sul da capital e ainda a sul de Tripoli.

Além disso, a missão da ONU na Líbia tem advertido " todos os líbios e a comunidade internacional" de que os grupos terroristas - entre eles, o Estado Islâmico - "exploram qualquer oportunidade, incluindo os atuais combates em Tripoli, para alargar a sua presença no país ".