Polícia dispara sobre homem que esfaqueou várias pessoas na Austrália

A polícia australiana avançou, esta sexta-feira, que várias pessoas foram esfaqueadas no centro de Melbourne, no sudeste da Austrália, tendo sido assistidas três no local.

Uma das pessoas esfaqueadas morreu, anunciou a polícia australiana, adiantando que o suspeito do ataque foi travado pelas autoridades e levado para o hospital em estado crítico.

O suspeito foi alvejado pela polícia depois de ter tentado agredir as autoridades policiais perto de um carro em chamas.

"Um homem foi detido no local e foi transportado sob escolta policial para o hospital em estado crítico", acrescentou a polícia.

O incidente ocorreu numa zona com várias empresas por volta das 16:20, quando as pessoas começavam a sair do trabalho.

Os meios de comunicação locais transmitiram imagens de um homem alto a tentar esfaquear os polícias perto de um carro em chamas antes de ser baleado.

A polícia pediu que à população não se desloque para aquela área, apesar de não haver mais suspeitos.

"Nós ainda não estamos à procura de mais ninguém", disseram os investigadores, referindo que "ainda se desconhecem os motivos do ataque".