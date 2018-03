Portugal é o 77.º país mais feliz do mundo

Ana Regina Ramos Hoje às 20:45 Facebook

Portugal surge no 77.º lugar de uma lista de 156 países, num estudo anual das Nações Unidas sobre a felicidade. Este ano, há uma novidade: a análise dos imigrantes de cada país.

Os parâmetros analisados para medir a felicidade foram: Produto Interno Bruto (PIB) apoio social, esperança de vida saudável, liberdade para fazer escolhas, generosidade, perceção de corrupção e distopia (visão negativa do futuro).

Os países nórdicos estão no topo de uma lista de 156 nações à volta do mundo, encabeçada pela Finlândia, seguida da Noruega e Dinamarca, que apresentam um equilíbrio entre os valores de PIB, apoios sociais e negativismo. Já os países africanos estão nos pés da tabela, com altos níveis de visão negativa quanto ao futuro.

Os imigrantes finlandeses são também os mais felizes, num contexto de 117 países, e os da Síria os mais infelizes. Neste âmbito, Portugal surge em 48.º lugar.

Foi incluída a migração, quer interna, quer internacional, examinando as famílias que foram deixadas nos países de origem e aqueles que vivem nas cidades e países que recebem os migrantes.

Este estudo, que remete a 2017, foi realizado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, das Nações Unidas.

O Dia Internacional da Felicidade é celebrado a 20 de março.

Top 3 países mais felizes:

1. Finlândia (5)

2. Noruega (1)

3. Dinamarca (2)

Três países mais infelizes:

154. Sudão do Sul (147)

155. República Central Africana (155)

156. Burundi (154)

Top 3 países onde os imigrantes são mais felizes:

1. Finlândia (7.662)

2. Dinamarca (7.547)

3. Noruega (7.435)

Países menos felizes para os imigrantes:

115. Ruanda (3.899)

116. Togo (3.570)

117. Síria (3.516)