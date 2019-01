Portugal pronto receber 10 migrantes do Sea Watch III

Hoje às 17:20 Facebook

Portugal recebeu, em 2018, 86 migrantes na sequência do resgaste de diferentes navios no mar Mediterrâneo. Nos últimos dois meses o país acolheu também 56 pessoas. Novos grupos chagarão nos próximos meses.

Portugal manifestou, de novo, disponibilidade para acolher até 10 migrantes resgatados pelo navio Sea Watch III, que se encontra em Itália com 47 migrantes a bordo.

Em comunicado, o Ministério Administração Interna (MAI) admitiu que "tal como tem acontecido em todas as situações de emergência que resultam de resgates no Mediterrâneo", Portugal está pronto para receber os migrantes do Sea Watch III.

O país "assume desta forma o seu compromisso de solidariedade e de cooperação europeia em matéria de migrações. Neste âmbito, chegaram a Portugal 86 pessoas, durante o ano de 2018, na sequência de resgates dos navios".

Ainda assim e apesar da "disponibilidade solidária sempre manifestada", o comunicado adianta que o "Governo Português continua a defender uma solução europeia integrada, estável e permanente para responder ao desafio migratório".

Portugal já deu apoio aos navios Lifeline, Aquarius I, Diciotti, Aquarius II, Sea Watch III e outras pequenas embarcações.

Além do apoio ao resgate de refugiados, Portugal tem participado ativamente no Programa Voluntário de Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a partir do Egito e da Turquia.

Ontem, chegaram a território português 8 pessoas - 2 adultos e 6 menores, do Sudão do Sul e da Síria - que foram acolhidas pela Cruz Vermelha Portuguesa de Coimbra e pelo Conselho Português para os Refugiados e que se juntam agora às 56 já acolhidas nos últimos dois meses.

"Fazem parte de um grupo de pessoas refugiadas, candidatas à reinstalação em Portugal, que se encontrava no Egito sob proteção do ACNUR e que integraram a missão de seleção realizada por uma equipa conjunta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e do Alto Comissariado para as Migrações naquele país" esclarece o MAI.

Nos próximos meses chegarão novos grupos de pessoas que integraram esta primeira missão de seleção.