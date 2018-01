Portuguesa em Inglaterra acusada de pertencer a grupo terrorista

Hoje às 16:03 Facebook

Cinco homens e uma mulher foram presentes a tribunal, em Londres, acusados de pertencerem a um grupo neonazi britânico que foi banido. A mulher é uma portuguesa de 38 anos.

O tribunal de Westminster ouviu os seis acusados de continuarem a pertencer ao grupo "National Action" entre dezembro de 2016 e setembro de 2017. Este movimento neonazi foi considerado um grupo terrorista e proibido em dezembro de 2016.

Todos se declararam não culpados da acusação, que resultou de um inquérito conduzido pela unidade de contraterrorismo de West Midlands, segundo a BBC.

A única mulher acusada foi identificada como Cláudia Patatas, 38 anos, de nacionalidade portuguesa e fotógrafa de profissão, especializada em casamentos e retratos de família.

Cláudia Patatas disse ao tribunal viver em Waltham Gardens, Banbury, Oxfordshire, com Adam Thomas, 21 anos, também entre os acusados.

Os outros suspeitos são Nathan Pryke, 26 anos; Darren Fletcher, 28; Daniel Bogunovic, 26, e Joel Wilmore, 24 anos.

Adam Thomas negou a posse de um livro de conteúdo anarquista, que continha informações úteis para a preparação de atos de terrorismo.

Daniel Boguvonic declarou que pretende "lutar contra as acusações do princípio ao fim" e negou ter incitado ao ódio racial com a afixação de material de cariz ameaçador, abusivo e ofensivo nas instalações da Universidade Aston, em Birmingham em 2016.

Darren Fletcher enfrenta ainda cinco acusações por comportamento anti-social.

O grupo será presente ao Tribunal Central Criminal no próximo dia 19.