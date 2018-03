JN Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Uma ponte pedonal em Miami-Dade, junto à Universidade Internacional da Florida, caiu na tarde desta quinta-feira, atingindo carros e causando "várias mortes".

Segundo a NBC Miami, a polícia estadual confirma a existência de vítimas mortais e a informação de que há ainda pessoas presas nos escombros.

As autoridades que estão no local confirmaram ao "Miami Herald" que há "pelo menos, seis mortos".

Até ao momento, segundo o "Miami Herald", oito pessoas foram levadas para o hospital com traumatismos e as equipas de resgate continuam à procura de vítimas debaixo da estrutura, onde são visíveis carros - pelo menos, oito estarão por baixo dos escombros. O mesmo jornal adianta que todos os helicópteros das televisões que se encontravam a sobrevoar o local foram mandados recuar, para que as equipas de socorro pudessem ouvir pedidos de ajuda.

A ponte passava por cima de uma via rápida e, de acordo com a Fox News, os carros estariam parados à espera que o semáforo mudasse para verde quando a estrutura caiu, pouco antes das 14 horas (18 horas em Portugal continental).

A ponte, que era há muito esperada pelos alunos para poderem evitar o trânsito, acabou de ser instalada no local no último sábado, utilizando um novo método para reduzir o risco para os trabalhadores e evitar problemas de trânsito durante a construção. A estrutura da ponte, cuja construção custou cerca de 14 milhões de dólares, tem 950 toneladas e foi instalada numa manhã, sendo a previsão de conclusão do projeto só em 2019 e, por isso, a passagem ainda não estava aberta para os estudantes.

Com base no projeto da ponte, a CNN avança que a infraestrutura terá sido construída para resistir a um furacão de categoria 5 e durar à volta de 100 anos.

Entretanto, a empresa de construção da ponte já emitiu um comunicado através da página oficial no Facebook, expressando as condolências aos familiares das vítimas e afirmando que estão a "fazer tudo o que podem para ajudar" e que "irão conduzir uma investigação para apurar exatamente o que correu mal".