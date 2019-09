Rio Tejo em Espanha mostra Stonehenge escondido há décadas

Hoje às 21:43 Facebook

Um cromeleque, em Espanha, esteve oculto durante vários anos. A seca que se fez sentir na zona de Valdecañas, onde passa o rio Tejo, trouxe à luz do dia este conjunto de pedras pré-histórico em círculo.

O Dólmen de Guadalperal, conhecido também como o "Stonehenge espanhol", terá sido construído na Idade do Cobre ou do Bronze, nas margens do rio Tejo, há pelo menos quatro mil anos.

Os menires estão colocados ao alto, tal como os famosos menires no Reino Unido e outros conjuntos por toda a Europa. Segundo o portal "LiveScience", a recente revelação deste conjunto de pedras deve-se às temperaturas elevadas, que fizeram com que o reservatório de Valdecañas, na zona de El Gordo, em Cáceres, visse a quantidade de água reduzir para níveis históricos.

As imagens foram partilhadas pela NASA no Twitter.

Algumas das principais teorias apontam para que esta construção funcionasse como um calendário ou um observatório astronómico. O local ficou submerso em 1963, durante o regime de Franco, aquando da construção de uma barragem no local.