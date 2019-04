Secretário de Estado lamenta morte de português e não conhece mais vítimas

Hoje às 10:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário de Estado das Comunidades lamentou a morte de um cidadão português nas explosões ocorridas no Sri Lanka, avançando que estão a tentar contactar os portugueses que se encontram no país, embora não haja conhecimento de mais vítimas.

Em declarações à Lusa ao telefone, José Luís Carneiro disse já ter falado com a esposa do português que faleceu este domingo no Sri Lanka, a quem transmitiu uma mensagem de condolências e deixou os contactos para prestar "o apoio devido e indispensável nesta altura".

"Tivemos conhecimento [da existência destes portugueses] porque foi a sua família que contactou o gabinete de emergência consular", disse José Luís Carneiro, adiantando que o gabinete teve ainda o contacto de outros familiares dando conta de que tinha também lá uma família de quatro elementos, mas "felizmente esses encontram-se bem".

De acordo com o secretário de Estado das Comunidades, existem 10 portugueses com residência inscrita na embaixada de Portugal em Nova Deli, e até agora os únicos contactos que o gabinete de emergência teve foi das duas famílias cujos familiares estavam em turismo na ilha.

"Para já não temos quaisquer informações que suscitem preocupação. O que ocorre nestes casos é o contacto das famílias com o gabinete de emergência consular. Estamos a fazer uma despistagem para procurar contactar as famílias que estão inscritas no serviço consular de Nova Deli", disse.

José Luís Carneiro frisou ainda que, "para já, não há indícios de outros portugueses vítimas destes acontecimentos tão horríveis e lamentáveis".

Mais de 180 pessoas, entre as quais 35 estrangeiros, morreram e mais de 400 ficaram feridas numa série de explosões que ocorreram em três igrejas e quatro hotéis no Sri Lanka.