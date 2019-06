SpaceX lança para o espaço cinzas de 152 pessoas

Hoje às 18:05 Facebook

A empresa de Elon Musk lançou para o espaço Falcon Heavy, um foguetão ecológico com 24 satélites e cinzas de 152 pessoas.

Foi lançado o terceiro foguetão da SpaceX. O Falcon Heavy é o primeiro aparelho desenvolvido em colaboração com o ministério de defesa norte-americano.

A bordo da Falcon Heavy vão as cinzas de 152 pessoas, incluindo as de Bill Pogue, que trabalhou na primeira estação espacial.

Elon Musk, diretor da SpaceX, considera esta a missão das mais difíceis realizada. O veiculo terá de posicionar 24 satélites em 3 órbitas diferentes em 6 horas.

O Falcon Heavy faz parte de um programa espacial que pretende tornar missões espaciais mais ecológicas. A bordo vão novas tecnologias para serem testadas. Isso incluiu um motor "Verde", um relógio atómico da NASA e uma vela solar da Planetary Society and Celestis Inc.

Falcon Heavy Foto: Twitter SpaceX

Esta é a 3º missão que envolve o uso de um foguetão com um propulsor amigo do ambiente que futuramente serão utilizados em foguetões militares para o espaço.

O relógio atómico que NASA lançou é o relógio de mercúrio mais certo do mundo e, em teoria, levará 10 milhões de anos para se atrasar um segundo.

A vela solar move-se no espaço através da luz solar que recebe. Caso o estudo da Planetary Society and Celestis Inc resulte, o próximo passo será lançar uma nave que seja capaz de usar a radiação solar para se navegar pelo espaço. Criando assim o primeiro foguetão que se move a luz solar.

Falcon Heavy no espaço Foto: Twitter SpaceX

Apesar de tudo ter corrido bem, o lançamento da Falcon Heavy teve de ser atrasado uma hora devido a uma falha técnica no motor.