Supermercado substitui plástico por folhas de bananeira

Na era em que o plástico se tornou num dos principais agressores do planeta, há cada vez iniciativas para substituir este material por outros mais sustentáveis. O setor do consumo é um dos mais desafiantes. Eis a ideia de um supermercado tailandês.

Em vez de colocar alimentos frescos, como legumes e frutas, dentro de embalagens ou sacos de plástico, o supermercado Rimping, em Chiangmai, criou embalagens feitas com folhas de bananeira. Ao contrário do plástico, estas folhas são orgânicas e podem ser usadas como composto de nutrientes para o solo.

Na Tailândia, as folhas de bananeira estão disponíveis todo o ano e, por serem largas e impermeáveis, tornam-se numa solução ainda mais eficaz.

Atualmente, são já várias as cadeias de supermercados a alterar as suas políticas ambientais para diminuir o recurso ao plástico de forma massiva. Contudo, a expressão destas mudanças ainda não é suficiente para travar os efeitos nefastos dos plásticos no planeta, em especial, nos oceanos.