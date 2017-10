Dois mortos e 24 feridos num tiroteio em Las Vegas

Hoje às 07:58, atualizado às 08:50 Facebook

Pelo menos duas pessoas morreram e mais de vinte pessoas ficaram feridas e transportadas para hospitais na sequência de um tiroteio em Las Vegas, Estados Unidos, no domingo à noite, de acordo com as autoridades médicas locais.

A polícia de Las Vegas, Estados Unidos, disse que abateu um suposto autor dos disparos de armas de fogo num festival de música 'country', que provocou pelo menos dois mortos e mais de duas dezenas de feridos.

As últimas informações prestadas pelo University Medical Center, em Las Vegas, indicam que deram entrada no hospital 26 pessoas com ferimentos de bala, 12 das quais em estado considerado grave.

Os disparos foram registados durante um festival de música 'country', sendo que testemunhas indicam que ouviram tiros de armas automáticas, relatando que muitas pessoas foram atingidas na altura em que tentavam fugir do local.

Muitas pessoas que se encontravam no festival fugiram para a cave do edifício vizinho onde funciona um hotel e um casino.

Danita Cohen, porta-voz do University Medical Center, disse que entraram no hospital "várias" pessoas com ferimentos de balas.