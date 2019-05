Toureiro limpa lágrimas de animal antes de o matar na arena

Hoje às 11:23 Facebook

É um gesto pouco comum e que está a geral controvérsia no país vizinho. O toureiro espanhol Morante de la Puebla limpou as lágrimas de um touro já moribundo, numa arena de Sevilha, para depois lhe espetar a estocada final com o que matou, na última sexta-feira.

Se para alguns, se tratou de um gesto bonito e de respeito pelo animal com quem tinha travado uma batalha na Maestranza, em Sevilha, para outros foi um gesto de sadismo, depois de momentos de tortura do animal na arena.

"Somente uma mente retorcida e perversa seria capaz de torturar um animal até que o sangue escorra por suas pernas e depois limpe com um lenço de rosto uma lágrima da sua cara", escreveu no Twitter Silvia Barquero, presidente do partido pelo bem-estar dos animais Pacma. Na praça, o gesto foi aplaudido, mas nas redes sociais houve mesmo quem classificasse o toureiro de "psicopata".