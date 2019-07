Traição, fuga e 35 milhões de euros: mulher do sheik do Dubai está escondida

Hoje às 13:33 Facebook

Uma das seis mulheres do sheik Mohammed bin Rashid al Maktoum fugiu do país à procura de asilo, na Alemanha, após relatos de traição e enganos por parte da princesa. Agora, estará escondida em Londres.

Vista pela última vez em público a 20 de maio, a princesa Haya bint al-Hussein, a última e mais nova das esposas do sheik Mohamed, emir do Dubai e com os cargos de primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, terá fugido do país juntamente com os dois filhos, Jalila, de 11 anos, e Zayed, de 7 anos.

Após semanas de ausência da vida pública, vários meios de comunicação internacionais divulgaram que Haya tinha fugido para a Alemanha, com a ajuda de um diplomata daquele país, onde requereu asilo. No entanto, contactados pelo jornal espanhol "El País", fontes diplomáticas europeias não confirmaram a informação.

Entretanto, o jornal britânico "The Daily Mail", citando duas fontes próximas da família, divulgou que a princesa tinha-se refugiado em Londres, neste fim de semana, e que deixou o Dubai porque quer divorciar-se. O jornal inglês "The Sun" adiantou que a princesa levou consigo cerca de 35 milhões de euros, para começar uma vida nova. Os Emirados não prestaram qualquer declaração sobre o assunto.

O sheik Mohamed já esteve no centro das atenções por um acontecimento semelhante, em março do ano passado. A princesa Latifa Bint Mohamed, uma das filhas, na altura com 33 anos, tentou fugir do país. Em vídeo, Latifa justificou que estava a tentar escapar porque não tinha liberdade de escolha e porque alegadamente sofria de maus tratos, assim como algumas das outras irmãs. No entanto, o navio em que fugia foi intercetado perto da Índia e ela foi obrigada a voltar para casa.

Ainda não se sabe a razão do desentendimento de Mohamed e a sua mulher. O sheik terá alegadamente escrito uma carta furiosa onde denunciava as traições e os enganos da esposa. Divulgado pelos meios de comunicação árabes, também foi encontrado, numa publicação na conta de Instagram de Mohamed, um poema que fala de "traição" e interpretado como dirigido à sua esposa.

"Enganou a coisa mais preciosa", "Eu dei-lhe confiança e espaço, o seu maior erro foi mentir", lê-se no poema, que não está confirmado que tenha sido escrito por ele. Haya conheceu Mohammed bin Rashid al Maktoum durante os Jogos Equestres Mundiais de 2002, em Espanha, e os dois casaram-se dois anos depois, o primeiro casamento dela e o sexto do sheik.