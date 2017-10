Três árvores portuguesas entre as mais antigas do mundo

Marta Almeida Fernandes Hoje às 15:21 Facebook

Conheça as árvores mais antigas do planeta e saiba onde estão localizadas há milhares de anos, sobrevivendo às mais adversas mudanças climáticas.

É nas Montanhas Brancas, na Califórnia, Estados Unidos da América, que vive a árvore mais antiga do mundo, um pinheiro da espécie "pinus", com atualmente 5067 anos de idade. A localização exata do pinheiro é mantida em segredo pelo Serviço Florestal dos EUA, para evitar atos de vandalismo.

Além da "pinus longaeva", a lista das árvores mais antigas do planeta conta também com um cipreste-da-patagónia encontrado no Chile, com 3627 anos, e uma figueira-dos-pagodes de 2222 anos, descoberta no Sri Lanka.

Em Portugal, de acordo com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, existem exemplares das mais diversas espécies, destacando-se três oliveiras com idades compreendidas entre os 2000 e os 3500 anos. A árvore portuguesa mais antiga está situada em Santarém e tem 3350 anos.