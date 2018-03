Tribunal austríaco considera admitir terceiro género em registos oficiais

Hoje às 18:23 Facebook

O Tribunal Constitucional da Áustria informou esta segunda-feira que vai considerar um terceiro género como opção em registos oficiais, com base no caso de um cidadão que solicitou a alteração do seu género para "inter" ou uma palavra semelhante.

O tribunal austríaco declarou que, devido à existência apenas dos géneros feminino e masculino na lista de registos, foram levantadas preocupações que visam a proteção de privacidade consagrada na Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

Na Alemanha, por sua vez, o Supremo Tribunal decretou, em novembro, que deve ser permitida a recusa de ambos os géneros por parte dos cidadãos.

A justiça alemã considerou ainda que as autoridades deviam criar um terceiro género ou possibilitar a junção dos já existentes.

A instituição está a aguardar o parecer do Governo alemão em relação a estas questões, num prazo agendado até ao final do ano.