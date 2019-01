Trump abandona reunião no Congresso sobre "shutdown" dizendo "adeus"

Hoje às 22:23 Facebook

O presidente norte-americano, Donald Trump, abandonou uma reunião com os líderes do Congresso para negociação da paralisação parcial do Governo ("shutdown"), permanecendo o impasse que dura há quase um mês.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que o republicano Donald Trump perguntou esta quarta-feira à presidente daquele órgão, Nancy Pelosi, se ela concordava em financiar o seu muro na fronteira com o México e quando esta respondeu "não", o presidente levantou-se e disse: "Então não temos mais nada para discutir".

Schumer classificou a atitude de Donald Trump como "muito, muito lamentável".

Donald Trump também reagiu no Twitter, escrevendo que a reunião foi uma "total perda de tempo" e que perante a recusa de financiamento do muro declarou: "Adeus, nada mais funciona".