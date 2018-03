Trump diz que Coreia do Sul fará "declaração importante" sobre Coreia do Norte

Ontem às 23:28 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Coreia do Sul vai fazer uma "declaração importante" sobre a Coreia do Norte.

Donald Trump fez o anúncio aos jornalistas, a partir da Casa Branca, depois de ter estado várias horas reunido com responsáveis da Coreia do Sul, a propósito das recentes conversas inter-coreanas.

Esta terça-feira, um emissário sul-coreano anunciou que as duas Coreias acordaram realizar uma cimeira na sua fronteira, no final de abril.

A cimeira realizar-se-á na localidade de Panmunjom, no meio da zona desmilitarizada (DMZ) que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, declarou o emissário Chung Eui-yong, que é conselheiro para a segurança do presidente Moon Jae-in.

As Coreias também acordaram abrir uma linha de comunicação de emergência entre os seus dirigentes e a cimeira será precedida de uma conversa telefónica entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, precisou.