Novo aperto de mão. Trump e Kim reunidos outra vez

Donald Trump e Kim Jong-un estão reunidos, esta quarta-feira, naquela que é a segunda cimeira entre os Estados Unidos e Coreia do Norte, cujo objetivo é atingir a desnuclearização do segundo.

O presidente dos EUA inaugurou a reunião, que decorre em Hanói, Vietname, com elogios ao homólogo norte-coreano: "Considero que o seu país tem um tremendo potencial económico, inacreditável, ilimitado. Acho que vai o seu país vai ter um futuro fantástico e que (Kim) vai ser um grande líder".

Antes da cimeira, Trump tinha afirmado serem "falsas" as informações de que estaria disposto a fazer cedências ao líder norte-coreano, antes de este adotar medidas concretas para a desnuclearização.

"São tudo informações falsas sobre as minhas intenções em relação à Coreia do Norte. Kim Jong-un e eu vamos esforçar-nos para definir algo sobre a desnuclearização e, em seguida, transformar a Coreia do Norte numa potência económica", disse Trump, que tem seduzido o regime norte-coreano com boas perspetivas económicas caso aceite a desnuclearização e se insira na comunidade internacional.

A organização da cimeira no Vietname, outrora devastado por bombas norte-americanas, mas que é agora um importante parceiro económico e aliado de Defesa dos EUA, visa precisamente encorajar Kim a replicar aquele processo.

No centro de imprensa em Hanói, o vice-ministro vietnamita dos Negócios Estrangeiros Le Hoai Trung disse aos jornalistas que Hanói "está disposto a trocar experiências com qualquer país que queira fazê-lo".

"O Vietname fez reformas profundas nos últimos trinta anos visando converter-se num Estado moderno", lembrou. "Cada país tem as suas próprias circunstâncias e as decisões cabem aos seus líderes, mas o processo de integração na comunidade internacional é um processo de benefícios mútuos."

Trump e Kim reuniram-se pela primeira vez em junho passado, em Singapura. A histórica cimeira terminou, no entanto, sem nenhum compromisso da Coreia do Norte no sentido de abandonar o seu arsenal nuclear.

A Coreia do Norte sofreu já décadas de isolamento e pobreza extrema, incluindo períodos de fome que causaram milhões de mortos, mas não abdicou de desenvolver um programa nuclear como garantia de sobrevivência do regime.

Um tratado de paz que pusesse fim à Guerra da Coreia permitiria a Trump fazer História e encaixaria na sua oposição a "guerras eternas" dispendiosas para os EUA.

Mas isso poderá implicar a retirada dos 28.500 soldados norte-americanos estacionados na Coreia do Sul, antes de Pyongyang se comprometer com medidas concretas para a desnuclearização.