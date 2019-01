Trump impede visita de Pelosi ao Afeganistão depois de esta lhe adiar discurso

Hoje às 01:41 Facebook

O Presidente norte-americano impediu a visita ao Afeganistão da presidente da Câmara dos Representantes, não autorizando o uso de um avião militar, depois de Nancy Pelosi ter solicitado a Donald Trump o adiamento do discurso sobre o Estado da União.

O confronto entre o presidente da Casa Branca e a da Câmara dos Representantes, por causa do encerramento dos serviços do governo federal (o designado 'shutdown'), está a evoluir com contornos surrealistas.

De forma dramática, Trump escreveu uma carta a Pelosi na quinta-feira, mesmo antes de esta e outros congressistas partirem para uma viagem não anunciada ao Afeganistão e a Bruxelas.

Donald Trump minimizou a deslocação como "um evento de relações públicas" e contrapôs que seria melhor se Pelosi permanecesse em Washington para negociar com ele a reabertura do governo.

"Obviamente, que se quiser fazer a sua viagem num voo comercial, estará certamente no seu direito!", avançou Trump, que tem estado com um tom ferido desde que Pelosi, na quarta-feira lhe telefonou a comunicar o adiamento do discurso sobre o Estado da União, previsto para 29 de janeiro, devido ao encerramento dos serviços governamentais.

Negar um avião militar a um dos principais congressistas é muito raro e o Congresso foi apanhado desprevenido.

Um autocarro para transportar os congressistas para o aeroporto permanecia estacionado fora do Capitólio ao início da tarde.

O porta-voz de Pelosi, Drew Hammill, afirmou que a presidente da Câmara pretendia viajar para o Afeganistão e Bruxelas para agradecer aos militares e obter informações sobre segurança nacional "dos que estão na linha da frente".

Salientou ainda que Trump se tinha deslocado ao Iraque e se tinha realizado uma outra viagem de congressistas, liderada por republicanos, durante o 'shutdown'.

O confronto político entre republicanos e democratas, aqui protagonizado por Trump e Pelosi, motivado pela divergência sobre o muro na fronteira com o México, está a provocar que centenas de milhares de funcionários públicos estejam sem receber salários e a causar danos colaterais nas rotinas de Washington, como um discurso do Presidente no Congresso ou uma viagem de congressistas ao estrangeiro.

Pelosi normalmente faria a viagem num avião militar disponibilizado pelo Pentágono.

Segundo um dirigente da área da Defesa, que falou sob anonimato, o pedido de Pelosi para uma viagem ao estrangeiro foi aprovado inicialmente.

Este dirigente garantiu que Trump não tem autoridade para cancelar o uso de um avião militar.

A porta-voz da Casa Branca adiantou que Trump quis que Pelosi ficasse em Washington até terça-feira, último dia para preparar os próximos pagamentos aos funcionários públicos.

"Quisemos mantê-la em Washington", adiantou a porta-voz. "O Presidente quere-a cá para negociar".

Trump foi apanhado de surpresa pela decisão de Pelosi de adiar o seu discurso sobre o Estado da União e admitiu que este era o tipo de decisão de rutura que ele próprio faria, segundo um republicano que frequenta a Casa Branca, mas não está autorizado a falar em público.

Enquanto mantém um silêncio público, o Presidente dos Estados Unidos da América está preocupado com a forma como a decisão de Pelosi foi recebida na televisão por cabo e receoso de a opinião pública considerar que foi ultrapassado.

Ao contrário, Trump estava deliciado com a ideia de cancelar a viagem de Pelosi.

Apesar de Pelosi não lhe ter respondido diretamente à recusa do avião para viajar, o número dois democratas na Câmara dos Representantes, Steny Hoyer, considerou a decisão de Trump como sendo "mesquinha, baixa, rancorosa".