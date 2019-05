Hoje às 15:41 Facebook

"Shoot them" - ou, em português, "disparem contra eles" -, gritou um membro da plateia de um comício na Flórida, EUA, na noite de quarta-feira, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, falava sobre os migrantes.

"Como é que se param estas pessoas? Não é possível", disse Trump, ouvindo-se de seguida um grito de "disparem contra eles", que provocou o riso do presidente do EUA e aplausos da plateia.

"Só no panhandle [região mais a oeste do estado da Flórida] é que se pode safar com essa afirmação. Apenas no panhandle", respondeu Trump.

O líder dos EUA discursou sobre como impedir que os migrantes cruzassem a fronteira sem usar armas. "Quando se tem 15 mil pessoas a marchar, centenas e centenas de pessoas, e apenas duas ou três pessoas de segurança na fronteira que são corajosas e profissionais - e nós não as deixamos e não podemos deixar usar armas", disse Trump. "Outros países fazem isso. Nós não podemos. Eu nunca faria isso".

Nas redes sociais, Trump está a ser alvo de duras críticas, algumas por parte de jornalistas, por rir da sugestão de um apoiante de "disparar" sobre migrantes que tentam atravessar a fronteira.