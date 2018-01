Tweet de Trump é "espasmo de um lunático", considera Coreia do Norte

Hoje às 14:51 Facebook

A Coreia do Norte rotulou o tweet do presidente norte-americano Donald Trump sobre os "botões nucleares" dos dois países como o "espasmo de um lunático" e "latido de um cão raivoso".

Foi desta forma que o jornal do partido do poder na Coreia do Norte, o Rodong Sinmun, respondeu à afirmação de Trump relativamente ao seu botão nuclear ser "muito maior e mais poderoso" do que o de Kim Jong Un.

"O líder norte-coreano Kim Jong-un acaba de afirmar que o 'botão nuclear continua na sua secretária' (...) informem-no que eu também tenho um botão nuclear, muito maior e mais poderoso, e que funciona!", considerou Donald Trump, numa mensagem na rede Twitter.

Trump reagiu ao discurso proferido pelo "número um" da Coreia do Norte na primeira semana de janeiro, onde dizia que o "botão nuclear continua na sua secretária". A guerra e a troca de palavras entre Trump e o líder norte-coreano continua, com a ameaça de uma guerra nuclear a pairar sobre o mundo nos últimos meses.

O presidente dos EUA disse que o líder da Coreia um "homem foguete", enquanto o ministro das Relações Exteriores de Pyongyang, em resposta, disse que Trump era "uma pessoa mentalmente perturbada e cheia de megalomania".