Vários mortos em tiroteio num centro comercial no Texas

Várias pessoas morreram, este sábado, na sequência de um tiroteio na cidade de El Paso, no Estado do Texas, nos EUA.

De acordo com a CNN, várias pessoas terão morrido na sequência do tiroteio num centro comercial na cidade de El Paso, no Texas, EUA. Segundo um canal de televisão local, a KTSM9, pelo menos 18 pessoas foram atingidas pelos disparos.

O Centro Médico Del Sol confirmou que recebeu 11 vítimas do tiroteio. O Centro Médico de El Paso disse à CNN que a acolheu também 11 pessoas feridas pelos tiros, elevando, assim, para 22 o número de atingidos.

Segundo o diretor de relações públicas do Centro Médico de El Paso, das 11 pessoas que deram entrada naquela unidade hospitalar, há pessoas feridas com gravidade e outras com ferimentos considerados leves.

A chefe de gabinete do município, Olivia Zepeda, confirmou que o tiroteio fez vários mortos e adiantou que os suspeitos do ataque ao Cielo Vista já foram detidos.

O sargento Enrique Castillo, da polícia de El Paso, confirmou apenas a detenção de uma pessoas mas disse acreditar que a ameaça terminou. O "mayor" da cidade, Dee Margo, adiantou, entretanto, à CNN, que há três suspeitos detidos.

"Estamos devastados com o que aconteceu à nossa cidade. Os nossos corações estão com as famílias das vítimas e a nossa gratidão com os primeiros a ajudar", acrescentou Dee Margo.

Duas pessoas que estavam no interior do centro no comercial no momento do incidente confirmaram ao jornal "Texas Tribune" que viram pelo menos cinco atiradores.

Donald Trump, já foi informado sobre o tiroteio. Segundo um assessor da Casa Branca, Steven Groves, o presidente dos EUA falou com o procurado geral, William Barr, e com o governador do Texas, Greg Abbott.

Através do Twitter, Greg Abbott, governador do Texas, explicou que as forças de segurança estão no local para resolver a "tragédia da forma mais rápida e segura possível".

Abbot disse, ainda, que o FBI já foi mobilizado para dar apoio à polícia local.

Pela mesma rede social, a polícia confirmou que continua no local e aconselhou as pessoas a afastarem-se da zona.

El Paso, com cerca de 680 mil habitantes, está situado no oeste do Texas, junto à fronteira com o México e separada da Cidade Juárez pelo Rio Bravo del Norte (Rio Grande).

As televisões norte-americanas mostraram forças policiais a dirigirem-se para a zona. A agência federal responsável pelo controlo de armas, explosivos, tabaco e álcool (ATF) de Dallas anunciou que se iria deslocar a El Paso para auxiliar a polícia de El Paso.

Os tiroteios e ataques armados ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos. Na terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado da cadeia Walmart no Mississippi.

No domingo, três pessoas, incluindo um rapaz de 6 anos, foram mortas quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, a sul de San Francisco.