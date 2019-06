Viagem grátis às Maldivas para ajudar as tartarugas

Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um hotel de 4 estrelas nas Maldivas está a oferecer a viagem e estadia a quem quiser ajudar as tartarugas.

Quem não tiver planos para o verão, a oportunidade perfeita surgiu. Uma estadia num destino exótico com tudo pago, enquanto ajuda uma espécie em vias de extinção.

Esta é a oferta do hotel Coco Palm Dhuni Kolhu em parceria com o projeto Olive Ridley.

Nas duas semanas de estágio, o vencedor ficará hospedado nas instalações de luxo do hotel, poderá usufruir de todas as instalações, participar em atividades do hotel e fazer mergulho nas águas cristalinas das Maldivas.

Tartarugas ajudada pelo protejo Foto: Coleção Coco

O concurso pretende proporcionar uma viagem de sonho e ajudar os animais em vias de extinção.

Para participar, terá de ser maior de idade (18 anos), dominar a língua inglesa, estar disposto a tomar contas da tartarugas. Deverá de alimenta-las, ajudar os veterinários e limpar os aquários. Não é preciso ter qualquer conhecimento de biologia marinha.

Tartarugas ajudadas pelo protejo Foto: Colecção Coco

O concurso termina no próximo dia 1 de julho e a viagem decorrerá durante o mês de agosto. A candidatura deve conter um vídeo entre 2 e 3 minutos em que o candidato se apresenta e uma carta com 500 palavras a explicar o porquê de querer fazer na campanha.

Para mais informação e para se candidatar viste a página da iniciativa.