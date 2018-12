"Vigilantes de vacas" matam polícia após falso rumor

Hoje às 16:14 Facebook

Quatro pessoas foram detidas e acusadas da morte de um polícia na Índia. São suspeitos de pertencerem a um grupo de "vigilantes de vacas" que terão assassinado o homem depois de mais um rumor falso se ter espalhado na comunidade.

Subodh Kumar Singh foi assassinado depois de polícias terem entrado em confronto com grupos hindus, próximos da extrema-direita, que acusaram as autoridades de não impedirem a matança de vacas no estado de Uttar Pradesh.

Alguns aldeões terão encontrado carcaças de vacas e contactaram as autoridades que rapidamente iniciaram uma investigação ao caso. Com a falta de respostas, um grupo organizado começou a atacar a polícia.

As vacas são consideradas sagradas pela maioria da população hindu e muitos Estados já terão mesmo banido o abate destes animais.

O número de "vigilantes de vacas" tem crescido nos últimos anos naquele país, provocando a morte de algumas pessoas. Esta foi a primeira vez que um polícia morreu nestas circunstâncias.

A polícia está agora no encalço de mais 23 suspeitos que terão estado envolvidos na morte do homem. Os detidos acusaram Yogesh Raj, membro de um grupo nacionalista, de ser o responsável pelos protestos que terão levado à morte do polícia.