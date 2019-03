Violação de menina de 12 anos por seis rapazes escondida mais de um ano

Hoje às 13:08 Facebook

São seis, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, os suspeitos de terem violado uma menina de 12 anos em Azuqueca de Henares, perto da cidade de Guadalajara, em Espanha. O caso que aconteceu há um ano apenas agora foi revelado.

O caso remonta ao dia 15 de março de 2018, mas só foi conhecido um ano depois. Primeiro, foi adiantado pelo jornal espanhol "El Mundo" e acabou por ser confirmado pelas autoridades locais.

Um dos presumíveis agressores está detido desde março de 2018. Dois deles acordaram com Tribunal de Menores três anos de internamento numa instituição de acolhimento e outros dois estão em liberdade condicional com medidas cautelares.

No dia do crime, a vítima encontrava-se num parque com vários amigos. Perto das 13 horas, o grupo de seis rapazes levou a rapariga e uma amiga para um edifício abandonado. A amiga da menina foi libertada, mas a rapariga de apenas 12 anos não teve a mesma sorte. Foi violada durante 45 minutos, num ritual de tortura como a própria jovem relatou num documento a que o jornal espanhol teve acesso. "Prenderam-lhe as mãos e as pernas e taparam-lhe a boca. Despiram-na da cintura para baixo e começaram a violá-la".

Às autoridades, a jovem relatou que foram pelo menos seis os rapazes envolvidos no ataque, identificando mesmo um, com 18 anos, e que está detido. No exterior do edifício estavam os amigos que ao ouvirem os gritos de dor da menina tentaram entrar no edifício, mas à porta estava um dos rapazes que ameaçava quem quer que fosse. "Quem entra não sai".

Quando a tortura finalmente terminou, a jovem saiu à rua onde ainda estavam os amigos. Nessa mesma tarde, a Guardia Civil começou as investigações e fez as primeiras detenções. No total, foram identificados quatro menores e dois rapazes maiores de idade.

Ao jornal "ABC", fonte da Guardia Civil, questionada sobre o silêncio do caso, revelou que é um procedimento relativamente normal quando envolve menores de idade. Por seu lado, o Tribunal Superior de Justiça de Catilla-La Mancha, à agência EFE, aclarou que o caso está a ser analisado. A fase de instrução está terminada e em breve serão comunicadas as penas dos suspeitos.