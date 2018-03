Zuckerberg admite erros no escândalo Cambridge Analytica

JN Hoje às 20:00 Facebook

O patrão do Facebook admitiu finalmente que a rede social cometeu "erros" na gestão da apropriação por uma consultora política dos dados de 50 milhões de utilizadores.

Mark Zuckerberg falou, esta quarta-feira, pela primeira vez desde que rebentou o escândalo envolvendo a consultora Cambridge Analytica (CA), contratada pela campanha de Donald Trump à Casa Branca. E prometeu uma auditoria a milhares de aplicações, dado que foi através de uma delas que a invasão de perfis foi possível.

"Em 2013, um investigador da Universidade de Cambridge, Aleksandr Kogan, criou uma aplicação com um questionário sobre personalidade. Foi instalada por cerca de 300 mil pessoas, que partilharam os seus dados e os de amigos. Dada a forma como a nossa plataforma funcionava, resultou que Kogan conseguiu aceder aos dezenas de milhões de amigos", explicou Zuckerberg, prometendo uma investigação às aplicações anteriores a alterações implementadas em 2014 para proteger informações dos utilizadores da rede.

A fuga fora verificada pela rede em 2015, já depois de as regras de acesso das aplicações terem sido alteradas. Na altura, além de banir a aplicação em causa, foi pedido a Kogan e à CA que certificassem que tinham apagado os dados obtidos sem consentimento. No entanto, nada parece ter sido feito. Contratada em 2016 pela campanha de Donald Trump à presidencial que acabaria por vencer, a consultora terá usado os dados para influenciar eleitores.

"Houve uma quebra de confiança", diz agora o patrão do Facebook. Entre Kogan, a CA e a rede e entre a rede e os seus utilizadores. "Temos que resolver isso". Para já, fica prometida uma maior restrição de acesso às aplicações, o que não resolve o rombo na credibilidade da rede social, cujas ações caíram a pique.

